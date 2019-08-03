https://static.news.ru/photo/ce923210-b5c0-11e9-a102-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/Global Look Press

Проект федерального закона, предусматривающий изменение процедуры специальной оценки условий труда, одобрен правительством.

В документе предлагается ввести дополнительный механизм контроля за передачей отчётов организаций, проводящих спецоценку условий труда, в Федеральную государственную информационную систему учёта результатов оценки.

Законопроект рекомендовано внести на рассмотрение в Госдуму, сообщается на сайте кабмина.

Ранее News.ru писал, что во ВНИИ труда назвали самые безопасные сферы деятельности. Наименьшее число производственных травм зафиксировано в таких отраслях, как информация и связь, гостиничный бизнес и общественное питание.