Проект федерального закона, предусматривающий изменение процедуры специальной оценки условий труда, одобрен правительством.
В документе предлагается ввести дополнительный механизм контроля за передачей отчётов организаций, проводящих спецоценку условий труда, в Федеральную государственную информационную систему учёта результатов оценки.
Законопроект рекомендовано внести на рассмотрение в Госдуму, сообщается на
Ранее News.ru писал, что во ВНИИ труда назвали самые безопасные сферы деятельности. Наименьшее число производственных травм зафиксировано в таких отраслях, как информация и связь, гостиничный бизнес и общественное питание.