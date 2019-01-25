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Кабмин одобрил блокировку сайтов финансовых пирамид

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов Виталий Белоусов/РИА Новости

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов

общество [ версия для печати ]

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что правительство РФ дало положительное заключение на законопроект о досудебной блокировке сайтов финансовых пирамид. Решение об этом должен будет принимать ЦБ.

«Решение должно приниматься довольно оперативно, у Банка России достаточно компетенций. Если Банк России ошибется, будет судебный процесс, но это приведет к меньшим общественным издержкам, чем если кто-то будет безнаказанно грабить наших доверчивых граждан», — сказал он журналистам.

Ранее News.ru писал, что «Кэшбери» оказался одной из самых разветвлённых и масштабных финансовых пирамид, выявленных ЦБ за последнее время. Банк России оценил ущерб от действий ресурса в 3 млрд рублей. 


#ЦБ #МОШЕННИКИ #блокировки
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