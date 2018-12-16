Российский учёный Вячеслав Степин ушёл из жизни

https://news.ru/storage/news/a33a54bc4f327d04c3cc379045bcffd6/534dc22e-1472-49d0-b108-f56880a7156d_850.jpg Институт Философии Российской Академии Наук

Умер российский учёный, специалист в области познания, методологии науки и философии, академик Вячеслав Степин.

Степин в течение долгих лет возглавлял Институт философии РАН. Он был лауреатом Госпремии РФ в области науки и техники и кавалером орденов Дружбы народов и «За заслуги перед отечеством». Его лекции пользовались огромной популярностью, они собирали полные аудитории. Размышления академика о лженауках, роли технического прогресса в цивилизации и формировании картины мира человека вызывали огромный интерес у общественности.

Ранее News.ru писал о том, что в Москве скончался заслуженный тренер СССР и РСФСР, экс-защитник московских «Крыльев Советов» Анатолий Кострюков. Ему было 94 года.