Известный российский физик умер во время детского конкурса

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Сергей Псахье

Ушёл из жизни Сергей Псахье — руководитель Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН. Учёному стало плохо во время праздничного мероприятия в Томске.

В одной из школ города проходил детский конкурс памяти Григория Псахье — отца покойного. Профессор награждал победителей. Внезапно ему стало плохо, он начал кашлять и затем потерял сознание, сообщает РИА Томск. Доктору наук было 66 лет.

«Он обеспечивал развитие целой отрасли — материаловедения Томской области. Был членом команды, возглавлял экспертный совет при заместителе губернатора и обеспечивал тесные партнёрские отношения с Роскосмосом. Я в шоке от известия, в это очень сложно поверить», — рассказала сотрудница ИФПМ Елена Кондурова.

Сергей Псахье родился 2 марта 1952 года. Заниматься наукой начал в 1977 году аспирантом Томского государственного университета. Физик является автором и соавтором более 200 научных работ и монографий (две изданы за рубежом).

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