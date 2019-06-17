https://static.news.ru/photo/85de57be-9104-11e9-abc2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Савёловский суд Москвы приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима Наталью Коростелёву, которая выдавала себя за косметолога и оказывала платные медицинские услуги, не имея необходимого образования.

Согласно материалам уголовного дела, незаконной деятельностью она занималась с 2007 по 2015 год. Своих клиентов лжекосметолог вводила в заблуждение поддельными дипломами, а при оказании услуг по корректировке лица использовала препараты, не имевшие разрешение на применение в России.

От действий Коростелёвой пострадали 19 человек. Они получили неизгладимые изменения лица и психологические травмы.

У лжекосметолога были две помощницы — Екатерина Егорова и Саният Яикбаева. Они также предстали перед судом и были приговорены к условному наказанию, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал об аналогичном случае на Ставрополье. Там косметолог-самозванец изуродовала «уколами красоты» пятерых женщин.