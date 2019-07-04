https://static.news.ru/photo/fef594c0-9ecc-11e9-a94d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Юноша, напавший на ликвидатора аварии на ЧАЭС Игоря Брехова, принёс извинения мужчине и объяснил свой поступок.

Подросток сказал, что никогда не поднял бы руки на человека с инвалидностью, но подумал, что Брехов пьян и хотел защитить свою девушку, решив, что мужчина, имеющий нарушение речи, к ней пристаёт. Также зачинщик драки добавил, что сделает всё, что в его силах, чтобы помочь пострадавшему, и сам имеет проблемы со здоровьем — в частности, страдает паническими атаками, передаёт телеканал « 360 ».

Как писал News.ru ранее, инцидент произошёл на станции «Бульвар Дмитрия Донского». По словам дочери ликвидатора-чернобыльца Дарьи, мужчина возвращался из Института Склифосовского после сдачи анализов, необходимых для отслеживания состояния здоровья после трансплантации печени.