https://static.news.ru/photo/1baf5082-9d98-11e9-9ef5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московские оперативники задержали подозреваемых в избиении режиссёра Агнии Галдановой. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

В результате проведённых мероприятий подозреваемые задержаны в г. Санкт-Петербурге. Ими оказались 26-летний уроженец г. Воронежа и 27-летний уроженец Московской области, — сказала она.

Волк добавила, что они доставлены в Москву для проведения следственных действий.

Инцидент произошёл 28 июня прямо напротив здания столичного главка МВД. Девушка возвращалась домой из сада «Эрмитаж», когда к ней подошли двое мужчин и предложили деньги за секс. Получив отказ, они жестоко её избили. Врач констатировал у Галдановой закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы.

Ранее News.ru писал о том, что полицейские возбудили дело об избиении девушки в центре Москвы.