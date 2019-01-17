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Избившая школьницу учительница отстранена от работы

Иванко Игорь/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Учительница биологии, которая оказалась в центре скандала после того, как ударила пятиклассницу на уроке в Тольятти, временно отстранена от работы. Такое решение было принято советом коллектива образовательного учреждения после публикации в Интернете видео, вызвавшего бурные обсуждения в обществе.

В общешкольном собрании приняли участие руководство и преподаватели, а также родители учащихся и глава департамента образования администрации города Лариса Лебедева.

Независимо от обстоятельств действия педагога в руководстве школы и мэрии посчитали недопустимыми. По итогам совещания было принято решение провести проверку обстоятельств инцидента, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Дети при этом говорят, что время от времени учительница и раньше прибегала к физической силе, если на уроках её доводили до нервного состояния.

«Она не всегда так делает. Если ученики не слушают её, а занимаются какой-то ерундой», — цитирует РЕН ТВ одного из школьников.

По словам учеников, однажды педагог ударила их одноклассника о парту и выкинула со стола все его вещи.

Ранее, как сообщал News.ru, в Интернете было обнародовано видео, на котором запечатлен конфликт между преподавательницей и ученицей. Учительница несколько раз ударила школьницу за то, что та рисовала во время урока.


#избиения #дети #скандалы #школы #Тольятти #самарскаяобласть
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