Избившая школьницу учительница отстранена от работы

https://news.ru/storage/news/fe7da0f54b1e71f4f5dbd0549021c375/6771e8a6-182c-4d34-948d-c73565f53502_850.jpg Иванко Игорь/АГН "Москва"

Учительница биологии, которая оказалась в центре скандала после того, как ударила пятиклассницу на уроке в Тольятти, временно отстранена от работы. Такое решение было принято советом коллектива образовательного учреждения после публикации в Интернете видео, вызвавшего бурные обсуждения в обществе.

В общешкольном собрании приняли участие руководство и преподаватели, а также родители учащихся и глава департамента образования администрации города Лариса Лебедева.

Независимо от обстоятельств действия педагога в руководстве школы и мэрии посчитали недопустимыми. По итогам совещания было принято решение провести проверку обстоятельств инцидента, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Дети при этом говорят, что время от времени учительница и раньше прибегала к физической силе, если на уроках её доводили до нервного состояния.

«Она не всегда так делает. Если ученики не слушают её, а занимаются какой-то ерундой», — цитирует РЕН ТВ одного из школьников.

По словам учеников, однажды педагог ударила их одноклассника о парту и выкинула со стола все его вещи.

Ранее, как сообщал News.ru, в Интернете было обнародовано видео, на котором запечатлен конфликт между преподавательницей и ученицей. Учительница несколько раз ударила школьницу за то, что та рисовала во время урока.