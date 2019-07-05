https://static.news.ru/photo/6e43c4ee-9f47-11e9-b7e0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Семилетняя девочка, которую предположительно избила собственная тётя, вместе с врачами вылетела в Москву для дальнейшей госпитализации в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Девочка в сопровождении врача-реаниматолога и детского омбудсмена республики вылетела в Москву на самолете обычным рейсом, — цитирует РИА Новости представителя Минздрава региона.

Как писал News.ru, 4 июля с множественными ушибами и травмами в Ингушетии была госпитализирована семилетняя девочка. Позднее по подозрению в избиении была задержана её тётя, которая, по словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Также стало известно, что органы опеки Ингушетии определяют в реабилитационный центр двух несовершеннолетних детей, изъятых из семьи, в которой воспитывался пострадавший семилетний ребёнок.