Избитая в Ингушетии девочка в сопровождении медиков вылетела в Москву
Павел Ермолаев
19:33, 05 июля 2019
https://static.news.ru/photo/6e43c4ee-9f47-11e9-b7e0-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Семилетняя девочка, которую предположительно избила собственная тётя, вместе с врачами вылетела в Москву для дальнейшей госпитализации в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Девочка в сопровождении врача-реаниматолога и детского омбудсмена республики вылетела в Москву на самолете обычным рейсом, — цитирует РИА Новости представителя Минздрава региона.