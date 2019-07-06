https://static.news.ru/photo/cec1ccae-9feb-11e9-b72e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Избитая в Ингушетии девочка, скорее всего, проведёт в московской больнице один–два месяца, сообщила уполномоченный по правам ребёнка при главе республики Зарема Чахкиева.

По её словам, в настоящее время пострадавшая находится в реанимации, где приходит в себя после наркоза.

Врачи сказали, что на 100% одну руку они уже ей спасли, насчёт второй пока нет точных прогнозов. Девочка чувствует себя очень хорошо, — отметила Чахкиева.

Омбудсмен добавила, что пострадавшая отличается весёлым характером и общительностью, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что 4 июля с множественными ушибами и травмами в Ингушетии была госпитализирована семилетняя девочка. По подозрению в избиении была задержана её тётя, которая, по словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, ранее привлекалась к уголовной ответственности. 5 июля ребёнка в сопровождении медиков отправили в Москву в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.