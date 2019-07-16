Член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут заявил, что Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь и Сергей «Паук» Троицкий не прошли на выборы в Мосгордуму.
По его словам, политики не набрали необходимого количества достоверных подписей в свою поддержку, передаёт
Как сообщал News.ru, 14 июля девять кандидатов получили отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму седьмого созыва.
В тот же день независимые кандидаты и их сторонники провели несогласованную акцию протеста в центре Москвы с требованием зарегистрировать кандидатов от оппозиции. По разным данным, полиция задержала от 25 до 39 человек. К силовому воздействию представители правоохранительных органов прибегли, когда некоторые участники попытались разбить палаточный лагерь около Мосгоризбиркома.
Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов отказался общаться с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму в присутствии журналистов. Вместо этого он предложил им личный приём, от такого формата отказались уже претенденты на депутатские мандаты.
Выборы депутатов Московской городской думы состоятся в единый день голосования 8 сентября. Всего на них выдвинулись 426 человек. Окончательные решения по кандидатам примут окружные избирательные комиссии.