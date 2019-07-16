https://static.news.ru/photo/ae454a90-a7f3-11e9-8ed8-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Гудков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут заявил, что Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь и Сергей «Паук» Троицкий не прошли на выборы в Мосгордуму.

По его словам, политики не набрали необходимого количества достоверных подписей в свою поддержку, передаёт ТАСС .

Как сообщал News.ru, 14 июля девять кандидатов получили отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму седьмого созыва.

В тот же день независимые кандидаты и их сторонники провели несогласованную акцию протеста в центре Москвы с требованием зарегистрировать кандидатов от оппозиции. По разным данным, полиция задержала от 25 до 39 человек. К силовому воздействию представители правоохранительных органов прибегли, когда некоторые участники попытались разбить палаточный лагерь около Мосгоризбиркома.

Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов отказался общаться с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму в присутствии журналистов. Вместо этого он предложил им личный приём, от такого формата отказались уже претенденты на депутатские мандаты.

Выборы депутатов Московской городской думы состоятся в единый день голосования 8 сентября. Всего на них выдвинулись 426 человек. Окончательные решения по кандидатам примут окружные избирательные комиссии.