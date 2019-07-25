https://static.news.ru/photo/f277aa30-ae9e-11e9-9509-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Все дети вывезены из лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае, где ночью 23 июля произошёл пожар. Об этом сообщили в администрации лагеря.

Все дети в данный момент вывезены, — приводит ТАСС слова представителя администрации.

Она отметила, что часть детей забрали родители, остальные переправлены на автобусе в сопровождении ГИБДД в Комсомольск-на-Амуре, их разместили в спорткомплексе «Орлан».

Как писал News.ru, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова высказалась о необходимости перевезти детей из лагеря «Холдоми» в другой центр отдыха. По её словам, дети, которые своими глазами наблюдали эту страшную трагедию, нуждаются не просто в полноценном отдыхе, но и реабилитации, включая помощь квалифицированных специалистов и психологов.

Власти Хабаровского края закрывают лагерь «Холдоми» после гибели четырёх детей во время пожара. В регионе объявлен трёхдневный траур. При пожаре в лагере 23 июля погибла 11-летняя девочка, ещё трое детей умерли в больнице. Число пострадавших детей возросло до восьми.

По факту происшедшего проводится расследование, задержаны директор организации, которой принадлежит комплекс «Холдоми», Виталий Бурлаков, и директор самого лагеря Максим Кузнецов. Кроме того, уголовное дело о халатности возбуждено в отношении главы отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева.