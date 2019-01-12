Из дома в Магнитогорске хотят сделать два здания

https://news.ru/storage/news/d63ff73a70f384dff6e1ffc15faa204c/5a3b45d5-5071-4e8d-ad2f-9d6ad00ed33a_850.jpg Oleg Elkin/Xinhua/Global Look Press

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков заявил, что по итогам обследований было решено разделить на две части дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд.

«По сути, это здание — два дома, которые стоят на одном фундаменте, они абсолютно отделены друг от друга, поэтому после обрушения с шестым подъездом ничего практически и не произошло», — сказал Волков.

Как ранее писал News.ru, министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев заявил, что ремонтные работы дома в Магнитогорске, в котором обрушился подъезд, должны быть проведены качественно, чтобы оценить его дальнейшую пригодность.