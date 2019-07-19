Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщило, что июнь 2019 года стал самым жарким в истории Земли.
Метеорологи отметили запредельность температуры, установившейся на всей планете, сообщается на
Мать Земля знатно вспотела в прошедшем месяце, — отметили эксперты.
По данным учёных, в среднем столбики термометров Земли в июне показывали 15,5 градуса по Цельсию, тогда как в 2019 году этот показатель был выше на 1,71 градуса.
Ранее климатолог Александр Чернокульский рассказал, что в ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода. Вероятность температурных рекордов является высокой из-за прихода блокирующего антициклона, писал News.ru.