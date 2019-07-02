https://static.news.ru/photo/ccf31cb8-9cf6-11e9-aa84-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Руководство программы экологического мониторинга Земли «Коперник» сообщило, что июнь 2019 года стал самым жарким за всю историю наблюдений.

Средние температуры на планете превысили прошлый рекорд, который был зафиксирован в июне 2016 года, на 0,1 градуса по Цельсию, передаёт ТАСС .

Самое сильное отклонение от нормы учёные заметили в Европе: оно составило два градуса по Цельсию. Так, во Франции в последнюю неделю июня столбики термометра в тени поднимались до 45,9 градуса, что является самой сильной жарой, зафиксированной в этой стране.

Однако, по мнению экспертов программы, нельзя утверждать, что новые рекорды имеют прямую связь с общим потеплением климата Земли.