Руководство программы экологического мониторинга Земли «Коперник» сообщило, что июнь 2019 года стал самым жарким за всю историю наблюдений.
Средние температуры на планете превысили прошлый рекорд, который был зафиксирован в июне 2016 года, на 0,1 градуса по Цельсию, передаёт
Самое сильное отклонение от нормы учёные заметили в Европе: оно составило два градуса по Цельсию. Так, во Франции в последнюю неделю июня столбики термометра в тени поднимались до 45,9 градуса, что является самой сильной жарой, зафиксированной в этой стране.
Однако, по мнению экспертов программы, нельзя утверждать, что новые рекорды имеют прямую связь с общим потеплением климата Земли.
News.ru ранее освещал