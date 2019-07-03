https://static.news.ru/photo/91ab1cd4-9d49-11e9-bc23-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз на погоду в июле. По его словам, почти на всей территории страны температура ожидается около и выше нормы.

Обычная погода будет на всей европейской части страны, на юге Урала и юге Западной Сибири. Выше нормы температуру ждут в большинстве регионов Сибирского федерального округа, в Якутии и на севере Урала, рассказал Вильфанд в интервью « Российской газете ».

Неоднородной окажется только первая декада месяца в центре страны. В середине нынешней недели сюда проникнет влажный и умеренно прохладный воздух. Из-за этого возможно понижение температуры до 17-20 градусов. Настоящее лето вернётся в регион во второй декаде июля.

В пределах нормы ожидается и количество осадков на 80% территории России.

Это очень хорошо, значит, не ожидается засуха, — отметил Вильфанд.

Ранее News.ru сообщал, что в Москве 29 июня стало самым холодным днём за последние 70 лет. Столбики термометров сумели подняться только до плюс 11 градусов. Климатическая норма температуры в это время года составляет +22 градуса. Таким образом, в столице зафиксирован аномальный холод.