https://static.news.ru/photo/0079297a-b77c-11e9-a4ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Европейская служба по наблюдению за изменением климата приводит данные, согласно которым июль 2019 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений.

В Западной Европе в этот период были отмечены несколько волн аномальной жары, указано в докладе службы, основанном на исследованиях в рамках программы Copernicus.

В некоторых странах были зафиксированы температурные рекорды, приводит РИА Новости данные доклада.

При этом отмечается, что температура в июле 2019 года лишь на 0,04 градуса по Цельсию превысила средний показатель июля 2016 года, который удерживал статус рекордсмена по жаре в глобальном масштабе.

Как ранее писал News.ru, в Москве и центральной России к концу недели ожидается усиление дождей, а ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета. При этом июль в Москве стал самым холодным в нынешнем столетии. Средняя месячная температура в российской столице была ниже нормы на 1,5 — 1,8 градуса.