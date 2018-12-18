Иву времён сражения с Наполеоном нашли в Подмосковье

https://news.ru/storage/news/9b6557410a988a332359c49d3cb69123/b5ead69c-d0f3-477f-8276-f8cf6de751ef_850.jpg Типичная Ярославка/vk.com

Трёхвековая ива из Подмосковья включена в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Она растёт в сельском поселении Тарасовское Пушкинского района. В ближайшее время ей может быть присвоен статус памятника живой природы.

Внезапному вниманию со стороны общественности ива обязана местному жителю Олегу Рюрикову, сообщает «Подмосковье сегодня».

Мужчина оказался не только активным, но и любознательным. Он выяснил, что на месте «старушки»-ивы во времена Отечественной войны 1812 года состоялось знаменитое сражение войска Наполеона и казаков. Кроме того, считает Рюриков, под кроной дерева могли отдыхать многие известные личности, которые останавливались в усадьбе Станиславского.

Кстати, первым предположение о почтенном возрасте ивы сделал именно активный гражданин. Эксперты на данном этапе склонны с ним соглашаться.

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