На Ивановском мусоросортировочном заводе открылась новая линия. На открытие приехал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Новая линия сможет обрабатывать до 100 тысяч тонн отходов в год. Таким образом, мощность завода достигнет 250 тысяч тонн.
Объекты производят очень хорошее впечатление, — цитирует телеканал «360» Буцаева.
По его мнению, оператор добьётся своих задач при сбалансированном объёме инвестиций, что не отразится на тарифе для населения.
С 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Работать с отходами начинают региональные операторы, оплата услуг которых стала осуществляться как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения.
Как ранее писал News.ru, органический мусор на полигонах за четверть века сменился пластиком, в том числе мелкой упаковкой и одноразовыми предметами. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.