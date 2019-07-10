https://static.news.ru/photo/b6f6b2e8-a32d-11e9-8e3e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

На Ивановском мусоросортировочном заводе открылась новая линия. На открытие приехал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Новая линия сможет обрабатывать до 100 тысяч тонн отходов в год. Таким образом, мощность завода достигнет 250 тысяч тонн.

Объекты производят очень хорошее впечатление, — цитирует телеканал « 360 » Буцаева.

По его мнению, оператор добьётся своих задач при сбалансированном объёме инвестиций, что не отразится на тарифе для населения.

С 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Работать с отходами начинают региональные операторы, оплата услуг которых стала осуществляться как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения.

Как ранее писал News.ru, органический мусор на полигонах за четверть века сменился пластиком, в том числе мелкой упаковкой и одноразовыми предметами. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.