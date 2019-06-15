https://static.news.ru/photo/d3593022-8e8e-11e9-b84b-fa163e074e61_1024.jpg Иван Голунов Фото: Александр Авилов /АГН «Москва»

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов заявил, что у него случаются панические атаки. По его словам, он хочет прийти в себя и понять, что делать дальше.

Журналист добавил, что решение о его домашнем аресте должно быть отменено, чтобы судебная система «более ответственно относилась к вынесению решений по подобным статьям», пишет РИА Новости .

Мне сложно осознать, меня переполняют эмоции, надо понять, как действовать дальше... У меня случаются панические атаки на тему безопасности <...> Надеюсь, что та ситуация, которая произошла со мной, внесёт изменения в систему или даже в законодательство, — рассказал представитель СМИ.

Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. В полиции заявили, что при досмотре журналиста и у него дома были найдены свёртки с наркотическим веществом, а также весы. Из-за шаткости доказательной базы произошедшее вызвало широкий общественный резонанс: большинство российских СМИ выступило в поддержку репортёра. 11 июня МВД по результатам проведённой проверки приняло решение прекратить уголовное производство.

Ранее News.ru сообщал, что столичный адвокат Дмитрий Романенко, известный по делу обманутых вкладчиков ПАО «Соль Руси», объявил о создании фонда «Универсальная система борьбы с коррупцией» и об учреждении ежегодной премии в размере 1 млн рублей для журналистов, расследующих коррупционные проявления.