Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов заявил, что у него случаются панические атаки. По его словам, он хочет прийти в себя и понять, что делать дальше.
Журналист добавил, что решение о его домашнем аресте должно быть отменено, чтобы судебная система «более ответственно относилась к вынесению решений по подобным статьям», пишет
Мне сложно осознать, меня переполняют эмоции, надо понять, как действовать дальше... У меня случаются панические атаки на тему безопасности <...> Надеюсь, что та ситуация, которая произошла со мной, внесёт изменения в систему или даже в законодательство, — рассказал представитель СМИ.
Ранее News.ru сообщал, что столичный адвокат Дмитрий Романенко, известный по делу обманутых вкладчиков ПАО «Соль Руси», объявил о создании фонда «Универсальная система борьбы с коррупцией» и об учреждении ежегодной премии в размере 1 млн рублей для журналистов, расследующих коррупционные проявления.