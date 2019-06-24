Митинг «Общество требует справедливости», посвященный политическим репрессиям прошел 23 июня в Москве. Его организовали Либертарианская партия России (ЛПР -— News.ru) и независимый Профсоюз журналистов. Спусковым крючком для митинга послужило дело спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которому силовики предположительно подбросили наркотики. В связи с этим в первую очередь речь шла о делах против журналистов.

Акция прошла на проспекте академика Сахарова, часть которого полиция перекрыла. За митингом следило большое количество полицейских, сотрудников Росгвардии и гражданских с повязкой «Дружинник» на руке. По данным МВД, мероприятие посетили 1,8 тыс. человек, однако цифра, озвученная «Белым Счетчиком» — составила 3,9 тыс. участников.

Люди на акции держали в руках разнообразные плакаты: «Свободу сестрам Хачатурян», «Власть — это наркотик», «Олег Сенцов, Новое Величие, Сеть, Азат Мифтахов, Вячеслав Егоров — кто следующий?», «Требуем прекращение преследований активистов Шиеса» и другие. Пока организаторы ждали опоздавших, из колонок играла песня: «Медуза, медуза». Однако с изданием, как могло показаться, произведение не связано — это старая песня Matrang.

Первым на сцене слово взял редактор Голунова Алексей Ковалёв. Он поблагодарил за помощь в спасении журналиста.

Я хочу сказать пару слов о сотрудниках ВГТРК Денисе Новожелове и Эдуарде Петрове, которые 9 июня сняли сюжет полный лжи и клеветы против нашего коллеги Вани Голунова. Вы зря думаете, что ваша сервильность в ущерб собственной профессии поможет, когда кто-то подбросить наркотики вам, — предупредил Ковалёв.

Сергей Булкин/News.ru

Следующей выступала мать фигурантки дела «Новое величие» Ани Павликовой, которая рассказала о том, как из дела пропадают материалы, указывающие на невиновность ее дочери. На сцену вместе с ней поднялись также сестра и племянница Павликовой.

Представитель «Профсоюза журналистов» Игорь Ясин напомнил о преследуемых журналистах в регионах.

По обвинению в вымогательстве в Ростове сидит Александр Толмачев. Сидит Алексей Назимов в Алуште, Александр Валов в Сочи. Их посадили те, кого они критиковали и разоблачали. Якобы за шпионаж был приговорен к 12 годам Сущенко. В Пскове преследуют Светлану Прокопьеву, а в Омске — Виктора Корба за так называемое оправдание терроризма. Ремзи Бакирова, других крымских гражданских журналистов преследуют якобы за причастность к запрещенным организациям. В Кабардино-Балкарии почти одновременно с Голуновым преследованиям подвергся Мартим Качесока, — заявил Ясин.

Любовь Соболь выступая на сцене напомнила о случае с массовым отравлением детей в учебных учреждениях, еду в которую поставлял ресторатор Евгений Пригожин. Активистка Анастасия Буратова рассказала о матери-одиночке Анастасии Шевченко, которую не пустили из-под домашнего ареста к умирающей дочери и о Яне Антоновой, у которой возникли проблемы с законом после её попыток заставить краснодарские власти достроить бассейн.

Любовь Соболь Сергей Булкин/News.ru

Аплодисменты сорвал своим выступлением главный редактор дагестанской газеты «Черновик» Маирбек Агаев. Одного из его сотрудников -— Абдулмумина Гаджиева — обвинили в финансировании террористической группы.

Ни следователь, ни гособвинитель не представили ни одного доказательства в пользу обвинения. Я люблю Россию. Я люблю Дагестан. Я люблю все, что прозрачно, справедливо и честно. Но я не терплю беспредел против кого бы то ни было, — поделился Агаев.

Также на сцене выступили популярный блогер Руслан Соколовский, назвавший Владимира Путина «Джастином Бибером в политике» и мать одного из фигурантов дела Сети, рассказавшая о пытках, которыми подверглись обвиняемые. Лидер либертарианцев Михаил Светов традиционно призвал к люстрациям.

Руслан Соколовский Сергей Булкин/News.ru

Когда люди начали расходиться полиция задержала шесть человек, в том числе создателя «Монстрации» художника Артёма Лоскутова. У части задержанных были плакаты: «Путин-вор» и флаг с анархистской символикой.

В конце мероприятия участники с помощью специально розданных карточек проголосовали за резолюцию митинга: отмена уголовных статей 228 и 282 и всех ограничений свободы слова. За реформу правоохранительных органов и суда, за гражданский контроль над спецслужбами. За амнистию и люстрации.