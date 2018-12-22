Собачья работа осталась без оплаты

https://news.ru/storage/news/b28dbf582276441a2cf6b5cdf9c3e25e/835b8790-3ee6-4f2e-b537-d109685c5248_850.jpg «Лесной приют»/facebook

«Лесной приют» не может получить денег по тендеру

Решение проблемы бездомных собак и кошек в городском округе Истра оказалось под угрозой. Компания «Лесной приют», которая выиграла тендер на отлов, вакцинацию и стерилизацию зверей, несколько месяцев не может дождаться оплаты за свою работу.

«Лесной приют» существует с 2009 года. Проект, участниками которого в основном являлись волонтёры, выхаживал бездомных животных, помогал отыскивать им хозяев. Официально с администрацией сотрудничала другая компания, которая должна была заниматься отловом бродячей живности.

Однако в марте 2018 года вопрос с бездомными собаками встал особенно остро после того, как животные насмерть загрызли 19-летнего парня. История вызвала большой общественный резонанс, поскольку юноша оказался бойфрендом племянницы певца Юрия Лозы.

Администрация Истры решила найти нового подрядчика, который бы решил насущный вопрос. Победителем конкурса стал «Лесной приют», который пообещал гуманное решение проблемы, не связанное с уничтожением собак и кошек. С апреля по август зоозащитники добросовестно выполняли обязанности и ежемесячно получали предусмотренную договором оплату.

«Мы привозили акты о выполненных работах, в случае необходимости нам звонили и сообщали о необходимости внести исправления, очень быстро возвращали второй подписанный экземпляр. Был постоянный контакт с представителем администрации по телефону», — рассказали News.ru в юридической службе приюта.

В августе 2018 года был объявлен новый тендер, победителем вновь стал «Лесной приют». Для общения с ними был найден другой куратор, это произошло в связи со сменой руководства во власти (вместо Андрея Дунаева главой администрации стал Андрей Вихарев). По всей видимости, новый сотрудник оказался менее обязательным, чем его предшественник.

«Лесной приют»/facebook

Первый акт о выполненных работах за сентябрь представители «Лесного приюта» так же, как и раньше, привезли в администрацию и отдали в руки представителю администрации. Однако в указанный в договоре срок — 10 рабочих дней — «Лесной приют» не получил информации о том, принимают ли в Истринской администрации их работу.

Акты за октябрь и ноябрь приют отправил заказным письмом с уведомлением, чтобы время прибытия документов в администрацию было зафиксировано. Но в ответ опять не получили ничего — ни оплаты, ни отказа от принятия оказанной услуги. На запросы администрация Истринского городского округа не отвечала.

«Мы потратили собственные средства на закупку медикаментов, чипов, иных расходных материалов. В штате работают шесть человек — ветеринар, два ловца и три сотрудника, которые сейчас сидят без зарплаты», — рассказали News.ru в приюте.

«Лесной приют» попытался воздействовать на Истринскую администрацию с помощью огласки, зоозащитники описали проблемную ситуацию в социальных сетях. После этого им позвонили из администрации и пригласили на встречу.

«На совещании присутствовали заместители главы администрации Вихарева, которые устно пообещали нам, что деньги вот-вот попадут на счёт организации. Однако прошло уже четыре дня, и никаких подвижек нет», — говорит сотрудница организации Светлана Гасанова.

В администрации Истринского городского округа попытались оправдаться тем, что деньги на оплату данного контракта они получают от Московской области, через комитет ветеринарии. Представителям «Лесного приюта» пришлось подписать дополнительное соглашение к договору, согласно которому плательщиком является бюджет Московской области.

По её словам, коллеги, которым задерживают зарплату, отнеслись к ситуации с пониманием: они долгое время были волонтёрами, и действительно являются идейными людьми, которые понимают ценность своей работы. Однако сейчас им приходится устраиваться на вторые должности, чтобы прокормить себя.

В понедельник, 24 декабря, юристы «Лесного приюта» намерены отправить претензию в администрацию и также жалобу в контрольно-счётную палату и в комитет ветеринарии. Зоозащитники ожидают, что Истринский район уплатит долги до конца 2018 года. Если нет — будет подан иск в суд.

«Получается, что администрация уже три раза просрочила с ответами по приёмке работ, и, согласно договору, у нас есть основания взыскать неустойку», — подчеркнули в беседе с News.ru юристы.

Однако в «Лесном приюте» опасаются, что из-за ухудшения отношений с администрацией следующий тендер может выиграть другая компания, которая захочет решать проблему бездомных животных радикально — усыплять их или расстреливать. Несмотря на то, что Государственная дума уже приняла в третьем чтении закон, запрещающий убийство бездомных животных, документ ещё не вступил в силу: его не одобрил Совет Федерации и не подписал президент.