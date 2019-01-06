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Руководство базы в Истре объяснило отравление детей

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Заместитель директора базы отдыха «Красная гвоздика» в Истре Александр Мамонько заявил, что предварительной причиной госпитализации детей стал гастроэнтерит. При этом он отметил, что вирус привёз один из детей из Москвы.

Представитель руководства базы подчеркнул, что ребёнку было плохо ещё в автобусе по дороге в Истру.

Мамонько уточнил, что сейчас база работает в штатном режиме, карантина нет. Администрация «Красной гвоздики» сообщила родителям детей о возможном распространении инфекции, в связи с чем нескольких детей забрали домой.

Точную причину заболевания, по его словам, можно будет назвать только по результатам анализов, сообщает «360».

Ранее News.ru писал, что ротавирусная инфекция могла стать причиной отравления детей на базе отдыха «Красная гвоздика» в Истре. Об этом заявил глава округа Андрей Вихарёв. По его словам, у пострадавших уже взяты анализы для определения точного диагноза.


#отравление #дети #ПОДМОСКОВЬЕ #истра
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