https://static.news.ru/photo/551d074c-98bb-11e9-975b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Против каждого седьмого экс-мэра (15%) возбуждаются уголовные дела.

Это следует из доклада Комитета гражданских инициатив (КГИ), который был основан Алексеем Кудриным.

Эксперты проанализировали карьеру мэров 109 крупнейших городов с 2008 по 2019 год. За этот период пост главы города занимали 359 человек.

Исходя из подсчётов аналитиков, 39 бывших градоначальников фигурировали в уголовных делах. В отношении 26% следствие ещё продолжается, ещё по 62% — дела переданы в суд, причём одна половина обвиняемых получила условный срок, вторая — реальный, а по 13% дела закрыли.

Чаще всего под уголовное преследование попадали мэры Алтайского края, Дагестана, Саратовской, Ростовской и Московской областей, а также Калмыкии.

Однако наиболее частым вариантом развития карьеры мэров эксперты посчитали повышение на региональном уровне (21%): они становятся заместителями губернаторов или министрами субъектов. На федеральном уровне их карьера тоже развивается — бывшие градоначальники идут в сенаторы или депутаты Госдумы (8%) либо переходят в полпредства — министерства, подразделения Росстата, Пенсионный фонд, ФНС (5%). В 12% случаев они начинают предпринимательскую деятельность.

Ранее News.ru писал о том, что бывшего мэра Балашихи обвинили в крупной взятке.