USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:44
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Испанского туриста спасли от смерти по пути к Байкалу

Alexandr Knyazev/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Турист-экстремал из Испании Хосе Андреас Абиан Пахарес едва не замёрз насмерть во время велопутешествия к Байкалу. Своим спасением он обязан троим местным жителям.

По словам испанца, он знал о том, что отправляется в «очень холодное место», но считал, что идеально подготовился к путешествию, взяв с собой тёплые вещи и газовую горелку. Однако похолодание до минус 50 градусов чуть не погубило его.

Перед поездкой к Байкалу Пахарес встретил в кафе троих местных жителей. Они попытались отговорить туриста от путешествия, но тот не прислушался к предостережениям. Несколько дней спустя мужчины отправились вслед за ним.

Они нашли испанца примерно в 100 километрах от Магадана. Он лежал в палатке, установленной на обочине дороги, и засыпал от холода. Новые знакомые посадили туриста в машину и повезли отогревать.

«Я обморозил руку, три пальца почернели. Но доктора сказали, что ампутировать не нужно, скоро всё будет нормально. А вообще сейчас чувствую себя хорошо. Горло не болит, температуры нет», — цитирует Пахареса «Ридус».

Несмотря на произошедшее, турист не оставил мысли доехать на велосипеде до Байкала. Свою попытку он намерен повторить через год.

Ранее News.ru сообщал о том, что итальянский полицейский Паоло Вентурини собирается пробежать марафон на полюсе холода в Якутии. По его словам, он таким образом хочет проверить способность человеческого организма переносить экстремально низкие температуры, а также протестировать продукцию производителей спортивной одежды.


#байкал #Магадан #турист
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
происшествия 06:36, 23 ноября 2018
Почти месячная норма снега выпала в Магадане за двое суток
в мире 09:16, 24 октября 2018
В горах на севере Италии погибли туристы
экономика 10:09, 11 сентября 2018
Магадан собирается развивать массовый туризм
Лента новостей
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
общество 16:15
Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение
экономика 16:15
Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК
спорт 16:14
«Ростов» поддержал уволенного Моуринью
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
Другие новости
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top