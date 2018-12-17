Испанского туриста спасли от смерти по пути к Байкалу

https://news.ru/storage/news/2ebca2349dccbf35cd82f6df1e40ac83/f3b33710-c418-4f0d-9fe3-d514826698a3_850.jpg Alexandr Knyazev/Global Look Press

Турист-экстремал из Испании Хосе Андреас Абиан Пахарес едва не замёрз насмерть во время велопутешествия к Байкалу. Своим спасением он обязан троим местным жителям.

По словам испанца, он знал о том, что отправляется в «очень холодное место», но считал, что идеально подготовился к путешествию, взяв с собой тёплые вещи и газовую горелку. Однако похолодание до минус 50 градусов чуть не погубило его.

Перед поездкой к Байкалу Пахарес встретил в кафе троих местных жителей. Они попытались отговорить туриста от путешествия, но тот не прислушался к предостережениям. Несколько дней спустя мужчины отправились вслед за ним.

Они нашли испанца примерно в 100 километрах от Магадана. Он лежал в палатке, установленной на обочине дороги, и засыпал от холода. Новые знакомые посадили туриста в машину и повезли отогревать.

«Я обморозил руку, три пальца почернели. Но доктора сказали, что ампутировать не нужно, скоро всё будет нормально. А вообще сейчас чувствую себя хорошо. Горло не болит, температуры нет», — цитирует Пахареса «Ридус».

Несмотря на произошедшее, турист не оставил мысли доехать на велосипеде до Байкала. Свою попытку он намерен повторить через год.

Ранее News.ru сообщал о том, что итальянский полицейский Паоло Вентурини собирается пробежать марафон на полюсе холода в Якутии. По его словам, он таким образом хочет проверить способность человеческого организма переносить экстремально низкие температуры, а также протестировать продукцию производителей спортивной одежды.