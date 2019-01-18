Исламисты решили поживиться на трагедии в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/8dee7122e4d1eba06bccf1530478e9d3/be0ed126-2ecd-43d6-b694-af3974a340ad_850.jpg МЧС РФ/РИА Новости

Боевики ИГ борются за влияние и спонсоров

Террористы запрещённой в России судом организации «Исламское государство» решили заработать популярности на взрыве в Магнитогорске. На одном из сайтов боевиков появилась информация, что «Исламское государство» берёт на себя ответственность за взрыв в жилом доме в Магнитогорске.

В канун нового года, 31 декабря, в этом городе Челябинской области обрушился один из подъездов многоквартирного дома. Правоохранители установили: на одном из нижних этажей произошёл взрыв бытового газа. Следов взрывчатки найдено не было.

Однако в связи с заявлением террористов стали появляться «альтернативные версии». Одно из российских изданий связало взрыв в жилом доме со сгоревшей маршруткой и даже назвало имена предполагаемых боевиков.

Правда, в Следственном комитете уже заявили, что причастность террористических группировок к произошедшему ЧП крайне сомнительна. Официальный представитель СК Светлана Петренко призвала не доверять сведениям о якобы произошедшем теракте.

С ней согласен президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. В разговоре с News.ru он назвал заявления «Исламского государства» дезинформацией.

«Это полнейшая провокация, и, честно говоря, вряд ли руководители ИГ даже знают, где находится Магнитогорск», — отметил он.

В новогодние праздники информация о спасательной операции в Магнитогорске активно освещалась как российскими, так и зарубежными журналистами. Именно из прессы исламисты могли почерпнуть сведения о теракте и присвоить себе «заслугу».

«После военного поражения в Сирии, влияние „Исламского государства“ начало сходить на нет. Они пытаются всеми способами его восстановить. В частности, террористы обещали христианам испортить праздники, Рождество и Крещение, но у них ничего не вышло — и вот, они решили заявить, что задним число всё-таки теракты провели», — говорит Гончаров.

Примечательно, что в заявлении «Исламского государства» почти трёхнедельная задержка принятия на себя ответственности объясняется заботой о безопасности исполнителей терактов. По данным расследования «Базы», все исполнители в первые дни января погибли в сгоревшей маршрутке.

Между тем депутат Государственной думы, член комитета по безопасности Александр Хинштейн заявил News.ru, что после появления данной информации в прессе каких-либо официальных действий со стороны нижней палаты парламента не планируется.

В комитете по безопасности Совета Федерации также отказались комментировать вопрос с Магнитогорском, сославшись на будущие слушания по этому вопросу в феврале и отсутствии позиции.

В ожидании эффекта

Террористические группы рассчитывают на эффект от заявлений, поэтому даже в случае проведения реального теракта спецслужбы стараются минимизировать «медийные последствия», чтобы снизить «радость» радикалов и панические настроения у населения, которое, увы, зачастую не доверяет силовикам и активно распространяет слухи и домыслы. Такую точку зрения высказал руководитель международного отдела News.ru, эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. Hussian Shami/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По его словам, учитывая механизм распространения информации, зачастую сообщение о причастности к акции публикуются через африканские ресурсы и всё равно находят отклик в другой части мира.

«Однако стиль, методы и инструменты ИГ на данном этапе существования организации отличаются и от той же „Аль-Каиды“ (запрещена в РФ) и от других групп и самостоятельных филиалов — группировка подходит к этому более серьёзно. В данном случае ИГ распространило информацию через официальный бюллетень al-Naba на арабском языке. Как правило, там публикуется более достоверная информация. Но лексика, используемая в заметке медиа-студии террористов, достаточно странная: фактически центральный орган пропаганды передаёт информацию от „источника“ и рассказывает о „солдатах“, то есть ячейке, не связанной с ядром группировки, что позволяет дистанцироваться от „акции“», — считает Мардасов.

Он подчеркнул, что это указывает на то, что причастность ИГ к произошедшему в Магнитогорске сомнительна, тем более что случаи «липовой» ответственности ИГ за теракты уже были, например, в Афганистане. Однако неверно говорить о том, что боевики ИГ берут на себя ответственность за все теракты и случаи, где есть какие-либо сомнения в официальной версии. Часто через несколько дней они подтверждают текстовое заявление видео или фото присяги лидеру ИГ перед акцией и тем самым снимают сомнения в достоверности. Так было при нападении на сотрудников полиции в Ингушетии. Если ИГ не опубликует материалы, которые доказывают «причастность» их последователей к трагедии в Магнитогорске, то, скорее всего, можно утверждать, что заявление — банальный пиар.

«Утку» мог запустить внешний враг

Логика террористов понятна: взрыв долго был «бесхозным», и потому нашлась террористическая организация, которая решила себе приписать этот якобы теракт, отмечает политолог, доцент МГИМО Кирилл Коктыш.



«Заявление террористов о якобы совершённых терактах — это демонстрация своих „достижений“ спонсорам. К реальности их слова отношения не имеют», — уверен эксперт.

Вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов в беседе с News.ru предположил, что создателем дезинформации могли быть внешние враги российского государства.

«Им выгодно выдать техногенную катастрофу за теракт, посеять панику и тем самым ослабить государственную власть и нашу страну», — сказал собеседник.

По его словам, сейчас не имеется достаточного количества информации, чтобы полностью опровергнуть версию теракта. В частности, нельзя судить о причине произошедшего лишь исходя из отсутствия на месте трагедии взрывчатых веществ: у боевиков есть возможность использовать такие методы, которые не оставляют следов. Да и случаи, когда террористы брали на себя ответственность за совершённые преступления с трехнедельным опозданием — уже бывали. Илья Московец/РИА Новости

Однако предполагаемое заявление «Исламского государства» не добавляет совершенно никаких аргументов к версии теракта, никак не проясняет ситуацию, в нём не приводится никаких подробностей. Похоже, как будто некие политтехнологи специально «запустили» эту утку в арабскую прессу, причём работать им пришлось долго, чем и объясняется трёхнедельное опоздание.

А специалист в области психологии терроризма Игорь Карпов посетовал, что информация о якобы имевшем место теракте уведёт правоохранителей на «ложный путь», заставит следователей ещё раз перепроверять улики, и это затруднит расследование причин взрыва.