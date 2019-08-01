https://static.news.ru/photo/56f70966-b439-11e9-94ca-fa163e074e61_660.jpg Иркутск Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Специалисты намерены вызвать искусственные осадки в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами.

По данным пресс-службы федеральной «Авиалесоохраны», к выполнению задачи приступил самолёт-зондировщик Ан-26.

В районе действия лесных пожаров в Казачинско-Ленском, Киренском и Усть-Кутском районах наблюдаются условия для развития облачности, пригодной для проведения работ по искусственному вызыванию осадков в целях борьбы с лесными пожарами, — говорится в сообщении .

Дожди будут вызваны с помощью запуска в облака специальных пиропатронов с йодистым серебром.

После завершения работ и дозаправки самолёт отправится в Эвенкийский район Красноярского края.

В «Авиалесоохране» отметили, что благодаря искусственным осадкам снизится пожарная опасность, а наземные силы получат дополнительную помощь в остановке распространения и ликвидации огня.

Ранее News.ru писал, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил сотрудников ведомства в регионы Сибири и Дальнего Востока. Следователям поручено установить причины лесных пожаров.