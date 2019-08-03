https://static.news.ru/photo/b3596896-b5d5-11e9-a4b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Специалисты вызовут искусственные осадки в Иркутской области для борьбы с лесными пожарами. Специальные пиропатроны с йодистым серебром запустит самолёт-зондировщик Ан-26.

По данным пресс-службы «Авиалесоохраны», в северо-восточной части региона образовалась подходящая облачность для проведения работ.

В ведомстве отметили, что искусственные дожди помогут снизить пожарную опасность, а также поспособствуют остановке распространения и ликвидации очагов огня.

В северной части Иркутской области, где сложилась сложная пожарная обстановка уже длительный период стоит жаркая и сухая погода. На ближайшие пять дней осадков, образованных естественным путём, практически не ожидается, — говорится в сообщении .

На данный момент на территории области зафиксирован 61 пожар на землях лесного фонда на площади 89 838 га, а также 70 возгораний в зоне контроля на площади, пройдённой огнём, 632 000 га.

Ранее News.ru писал, что экипажи военно-транспортной и армейской авиации потушили 16 очагов возгораний в лесах Красноярского края и Иркутской области.