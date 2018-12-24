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Исаакиевский собор завис между государством и церковью

Alexander Kulebyakin/Global Look Press

общество [ версия для печати ]
Остается неделя для решения судьбы храма

Чудны дела твои, Господи! Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что если в оставшуюся до Нового года неделю руководство Русской православной церкви не предоставит в городскую администрацию официальной заявки на передачу ей Исаакиевского собора, то прежнее решение на этот счёт утратит юридическую силу. То самое решение, вокруг которого ещё в прошлом году было сломано столько копий, стоптано столько подошв на митингах протеста.

В результате оппозиция во главе с местным «Яблоком» нашла повод для консолидации всех недовольных политикой еще Георгия Полтавченко. А сам губернатор был вынужден защищаться и, собственно, затянул с решением подвисшего вопроса. Сейчас вопрос о передаче «Исаакия» церкви опять расколол питерский Закс. Поскольку примерно десять либеральных кандидатов написали наверх письмо с просьбой не идти на этот шаг и сохранить в соборе музей. Среди их аргументов превалирует ссылка на дореволюционную историю, когда, дескать, «Исаакием» управляли городские власти, и уверенность в том, что церкви не потянуть расходы, связанные с эксплуатацией собора и его реставрацией.

А вот остальные депутаты, если верить спикеру собрания Вячеславу Макарову, наоборот остаются горячими сторонниками возвращения собора РПЦ. Макаров даже назвал городские власти «импотентами» за нерешительность и податливость давлению либералов. Со своей стороны, сторонники передачи собора церкви уверены, что он останется открытым для посещений всем желающим. Только им не придётся платить неподъёмные для многих триста рублей за вход.

Александр Беглов (слева) vk.com/spb

Александр Беглов (слева)

Иными словами, и в этом вопросе Александр Беглов оказался как бы между двух огней. И, видимо, его ремарка и направлена на то, чтобы перевести стрелки на патриархию, которая пока ведет себя пассивно. Вероятно, ему было бы предпочтительнее, чтобы заявка действительно не поступила бы в оставшееся время. В конце концов, у наших отцов церкви и так проблем выше золотых куполов. И накануне рождественских торжеств снова становиться объектом жёсткой критики им не с руки.

А Беглов, наверное, предпочел, чтобы вопрос пока отпал бы сам собой до времени, когда он, выиграв выборы, избавится от приставки врио. И тогда можно будет решать судьбу собора с чистого листа, не опасаясь, что один непросчитанный шаг может лишить его поддержки части электората.

В конце концов, статус «Исаакия» далеко не первостатейная для города на Неве проблема. Ведь еще наши отнюдь не наивные предки повторяли: церковь не в бревнах, а в ребрах.


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