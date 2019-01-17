Ирландцы навестили шпиона Уилана в тюрьме

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Пол Уилан

Ирландские дипломаты побывали у задержанного по подозрению в шпионаже Пола Уилана и сообщили, что условия содержания в тюрьме нормальные. О визите представителей посольства сообщил брат задержанного Дэвид.

Ирландцы провели с Уиланом около часа, он попросил передать их кое-какие сообщения для семьи. Это был первый визит консульских работников со 2 января, хотя задержанный имеет четыре гражданства, в частности ирландское, пишет РИА Новости.

В тюрьме, по словам визитёров, Уилан занят заучиванием русских слов, у него есть очки. Ему передали бритву, мыло, зубную пасту и щётку — их задержанному переслало британское посольство.

Ранее News.ru сообщал, что близкие родственники Пола Уилана не намерены посещать его. Сейчас гражданин США, обвиняемый в России в шпионаже, находится в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве.