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Иркутянин обокрал цыганскую семью

Magnus Wennman/Aftonbladet/IBL/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

19-летний житель Иркутской области вошёл в доверие к членам цыганской семьи, поселился с ними в одной квартире, а после похитил 200 тыс. рублей и скрылся.

Инцидент произошёл в городе Мирном.

По данным пресс-службы МВД по региону, по дороге вор также украл у строителя мобильный телефон и имущество на сумму 15 тыс. рублей.

По фактам краж возбуждено два уголовных дела. Мужчина может скрываться в городе Тулун Иркутской области, туда уже выехали следователи.

Ранее бывший участник Comedy Club Роман Юнусов рассказал о том, как злоумышленники сняли с его банковской карты почти 92 тыс. рублей. По словам юмориста, все транзакции проходили удалённо, причём деньги списывались в маврикийских рупиях, писал News.ru.


#ЯКУТИЯ #кражи
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