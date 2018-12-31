Иркутянин обокрал цыганскую семью

19-летний житель Иркутской области вошёл в доверие к членам цыганской семьи, поселился с ними в одной квартире, а после похитил 200 тыс. рублей и скрылся.
Инцидент произошёл в городе Мирном.
По данным пресс-службы МВД по региону, по дороге вор также украл у строителя мобильный телефон и имущество на сумму 15 тыс. рублей.
По фактам краж возбуждено два уголовных дела. Мужчина может скрываться в городе Тулун Иркутской области, туда уже выехали следователи.
Ранее бывший участник Comedy Club Роман Юнусов рассказал о том, как злоумышленники сняли с его банковской карты почти 92 тыс. рублей. По словам юмориста, все транзакции проходили удалённо, причём деньги списывались в маврикийских рупиях, писал News.ru.