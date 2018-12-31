Иркутянин обокрал цыганскую семью

https://news.ru/storage/news/0bdf3754a1a8785b32b19922422b9c90/c864e9ca-08d3-418a-b85c-05aed7aea2b1_850.jpg Magnus Wennman/Aftonbladet/IBL/Global Look Press

19-летний житель Иркутской области вошёл в доверие к членам цыганской семьи, поселился с ними в одной квартире, а после похитил 200 тыс. рублей и скрылся.

Инцидент произошёл в городе Мирном.

По данным пресс-службы МВД по региону, по дороге вор также украл у строителя мобильный телефон и имущество на сумму 15 тыс. рублей.

По фактам краж возбуждено два уголовных дела. Мужчина может скрываться в городе Тулун Иркутской области, туда уже выехали следователи.

Ранее бывший участник Comedy Club Роман Юнусов рассказал о том, как злоумышленники сняли с его банковской карты почти 92 тыс. рублей. По словам юмориста, все транзакции проходили удалённо, причём деньги списывались в маврикийских рупиях, писал News.ru.