https://static.news.ru/photo/3ef4b422-9ca0-11e9-ba51-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Громкий скандал разгорелся в Иркутской области вокруг сбора помощи для пострадавших от паводка. Одна из жительниц, Ирина Шипова, рассказала, что её попросили наклеить на коробки с вещами и продуктами специальные надписи, на которых изображён логотип «Единой России».

По её словам, к ней подошла некая женщина и передала листовки с наклейками.

Я сказала, что клеить не буду. Она спросила, естественно, почему. Я ответила, что не имею никакого отношения к #единойроссии. И мне стало очень обидно за людей, за простых людей, за непростых людей, за бабушек, за девушек, за парней, мужчин, подростков, — написала Шипова в Facebook .

Пост вызвал шквал возмущения. Пользователи обвинили партию в попытке пропиариться за счёт простых граждан.

«Едим Россию» снова в деле, — написал один из неравнодушных жителей.

Ранее News.ru писал, что свыше полусотни населённых пунктов в Иркутской области остаются под водой после массового затопления. Число погибших из-за паводка составляет 14 человек. Ещё 13 жителей региона пропали без вести. Всего в больницах сейчас находится 153 человека.