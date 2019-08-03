https://static.news.ru/photo/35c8b94a-b67a-11e9-a7ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Правительство Иркутской области завершило подсчёт количества пострадавших в результате наводнения. По словам главы региона Сергея Левченко, всего их — 42,6 тысячи человек.

Каждый из попавших в список граждан получил по 10 тысяч рублей материальной помощи. 21 тысяче пострадавших помимо этой суммы предоставили компенсации за полную или частичную утрату жилья. Размер выплат составил 100 и 50 тысяч рублей соответственно.

Чиновник сообщил, что 200 человек получили акты об утерянном жилье, но пока не забрали жилищные сертификаты.

Левченко добавил, что три многоквартирных дома в Тулуне будут капитально отремонтированы, но впоследствии их жителей переселят из зоны затопления. Ещё одно здание было признано аварийным и расселено, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что число подтопленных паводком жилых домов в Амурской области за сутки уменьшилось на 245 единиц. Об этом заявил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.