https://static.news.ru/photo/f9058900-aa05-11e9-8866-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

ДОМ.РФ подготовит программу ипотечного кредитования для возведения частных жилых домов, рассказал руководитель компании Александр Плутник во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

По словам топ-менеджера, сейчас идёт работа над стандартизацией объекта индивидуального жилищного строительства по поручению правительства, пишет ТАСС .

Для того чтобы снизить ставку, в той программе, которая сейчас разрабатывается, будут предложены некие стандартные подходы как к формированию земельного участка под строительство такого дома, так и непосредственно к продукту — дому, который семья будет приобретать, — объяснил Плутник.

Он добавил, что подобный проект уже запущен в банке ДОМ.РФ, но ставка по таким кредитам на 1% выше, чем по квартирным.

Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть возможность улучшения условий предоставления гражданам ипотеки. Предлагается выдавать россиянам однократную субсидию на выплату первоначального взноса.