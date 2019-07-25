https://static.news.ru/photo/f0dbc350-aed5-11e9-966d-fa163e074e61_1024.jpg Ипатки Фото: DanitaDelimont.com/Global Look Press

На берег острова Святого Павла на Аляске стало выносить всё больших мёртвых птиц: ипаток, алеутских пыжиков, кайр и топорков. Они каждое лето проводят в восточной части Берингова моря, но из-за потепления их кормовая база значительно уменьшилась и они начали гибнуть от голода.

С 2014 года зарегистрировано шесть периодов повышенной смертности. За один такой период было найдено 400 000 алеутских пыжиков по всему тихоокеанскому побережью, а на следующий год — более 500 000 тонкоклювых кайр, — сообщает Inside Climate News.

Учёные считают, что это происходит из-за потепления в Арктике, откуда тёплые воды заходят в Берингово море, нарушают формирование льда и таким образом вносят огромные изменения в экосистемы и пищевые цепи региона.

Как писал News.ru, специальные палатки с качественным кормом и стенды с рекомендациями по кормлению уток появятся в Москве. По словам руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, перекармливание является одной из главных причин гибели птиц. Чиновник отметил, что уток зачастую кормят не тем, что они должны есть, и не в тех количествах. Чтобы решить эту проблему, на всех особо охраняемых природных территориях столицы (ООПТ) появятся оборудованные места, где можно будет взять надлежащий корм для водоплавающих.