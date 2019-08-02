https://static.news.ru/photo/db8ec906-b507-11e9-9d96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Более 188 км российских дорог отремонтируют и построят за счёт инвесторов. Благодаря этому удастся снизить нагрузку на другие трассы, открыть новые развязки и повысить пропускную способность.

Согласно данным декларации Минтранса на текущий год, на условиях государственно-частного партнёрства должно быть реконструировано и возведено 35% трасс федерального значения.

По мнению члена штаба Общероссийского народного фронта Армена Оганесяна, вклад инвесторов в развитие дорог может кардинально изменить ситуацию от безнадёжной до прогрессирующей.

Нужно привлекать частное партнёрство и для обустройства региональных дорог. Они находятся в плачевном состоянии, например в Волгоградской области, — отметил он.

В свою очередь председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин подчеркнул, что трассы должны быть качественными, чтобы не было нужды менять их каждый год «и так до бесконечности», передаёт ФАН .

Ранее News.ru писал, что наибольшее количество автомобилей въезжают в Москву из области рано утром. Пиковые часы — с 07:00 до 08:00. Нагрузки на магистрали определила интеллектуальная транспортная система (ИТС).