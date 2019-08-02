Более 188 км российских дорог отремонтируют и построят за счёт инвесторов. Благодаря этому удастся снизить нагрузку на другие трассы, открыть новые развязки и повысить пропускную способность.
Согласно данным декларации Минтранса на текущий год, на условиях государственно-частного партнёрства должно быть реконструировано и возведено 35% трасс федерального значения.
По мнению члена штаба Общероссийского народного фронта Армена Оганесяна, вклад инвесторов в развитие дорог может кардинально изменить ситуацию от безнадёжной до прогрессирующей.
Нужно привлекать частное партнёрство и для обустройства региональных дорог. Они находятся в плачевном состоянии, например в Волгоградской области, — отметил он.
В свою очередь председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин подчеркнул, что трассы должны быть качественными, чтобы не было нужды менять их каждый год «и так до бесконечности», передаёт
Ранее News.ru писал, что наибольшее количество автомобилей въезжают в Москву из области рано утром. Пиковые часы — с 07:00 до 08:00. Нагрузки на магистрали определила интеллектуальная транспортная система (ИТС).