В России продолжают притеснять инвалидов

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Незрячего с собакой унизили в автобусе

В Екатеринбурге незрячий мужчина Ринат Шайдуллин стал жертвой психологической атаки кондуктора в автобусе. Женщина сначала потребовала, чтобы он заплатил за сопровождающую его собаку. Когда тот отказался, пообещала выбросить Рината на улицу. Женщина назвала слепого нищим, высказала мнение, что пользоваться автобусом ему не стоит совсем. В довершение она сообщила, что мужчина «больной, которого уже наказал бог». По словам Рината Шайдуллина, унижать его кондуктор продолжила вплоть до конечной остановки, пока он не вышел.

В транспортной компании уже начали проверку инцидента. А региональная прокуратура вызовет для опроса руководителя компании-перевозчика.

Кондуктор поступила не только неэтично, но и незаконно. Брать деньги за провоз собаки-поводыря, сопровождающей незрячего, нельзя. Это регулирует Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» от 08.11.2007 №259-ФЗ. Согласно ему, без взимания дополнительной платы на территории объекта транспортной инфраструктуры осуществляется допуск собаки-проводника.

Как выяснил News.ru, собаку Рината Шайдуллина породы лабрадор зовут Николос. Пса обучили и выпустили в марте этого года в кинологическом центре по подготовке собак-поводырей УКЦ «Собаки-помощники инвалидов» в подмосковной Балашихе. Четвероногого помощника мужчине дали бесплатно. Как и все собаки — выпускники центра, Николос безупречно воспитан и умеет вести себя в обществе.

Как рассказала заместитель директора кинологического центра Элина Почуева, ситуации, когда незрячего человека лишают его законных прав, случаются постоянно. Например, недавно девушку с собакой-поводырём не пустили в театр.

«Она говорит: ну это же собака-поводырь, а ей говорят: да хоть водолаз», — рассказывает Элина Почуева.

Такой поступок администрации противоречит Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №181-ФЗ. Согласно статье 15 п. 7 ФЗ 181, «допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, … осуществляется беспрепятственно».

«Мы вкладывает в собаку столько ресурсов, чтобы облегчить жизнь человеку, а получается, окружающие её только усложняют», — сказала Элина Почуева.

По её словам, Ринат Шайдуллин — успешный мужчина, ему 36 лет. У него есть семья и дети. Собаку он хотел получить давно, чтобы беспрепятственно передвигаться по городу.

Похожий случай произошёл месяц назад в Красноярском крае. Там незрячего Александра Федченко с лабрадором выставила охрана из супермаркета. «Давай, вали отсюда. Ещё раз придёшь с собакой, вылетишь», — заявил ему секьюрити. Мужчина написал заявление в прокуратуру.

“ Кандидат психологических наук, эксперт по религиозным культам, Александр Невеев: Когда нереализованный, несчастливый, недовольный человек получает хоть малейшую власть, он начинает использовать её для самоутверждения. Хотя на самом деле власть — очень плохой способ утвердиться. Сейчас в России наблюдается волна хамства, люди воспринимают друг друга как враги. «Маятник» в сторону агрессивного индивидуализма качнулся в 90-е годы. Тогда была задача отсечь опыт СССР, сделать всех людей конкурирующими бизнесменами. Но ими стал небольшой процент людей. Остальные конкурируют на пустом месте. Ни к чему хорошему это не приводит.