Сотрудники Троекуровского кладбища рассказали о странном случае, который произошёл у могилы певицы Юлии Началовой. По их словам, к захоронению приехал некий мужчина в инвалидном кресле.
У памятника он заплакал. После этого человек с инвалидностью возложил цветы, помолился, а потом встал и пошёл, отбросив коляску в сторону. Были ли у этого человека реальные проблемы со здоровьем, неизвестно, передаёт
Ранее News.ru писал, что посетители Троекуровского кладбища, где была похоронена Юлия Началова, пожаловались на поклонников исполнительницы. По их словам, фанаты собираются на могиле знаменитости, выпивают, громко поют песни и ведут себя вызывающе.