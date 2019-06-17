https://static.news.ru/photo/dcf0b0c4-9113-11e9-9274-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Никеричев Андрей/АГН"Москва"

Сотрудники Троекуровского кладбища рассказали о странном случае, который произошёл у могилы певицы Юлии Началовой. По их словам, к захоронению приехал некий мужчина в инвалидном кресле.

У памятника он заплакал. После этого человек с инвалидностью возложил цветы, помолился, а потом встал и пошёл, отбросив коляску в сторону. Были ли у этого человека реальные проблемы со здоровьем, неизвестно, передаёт Teleprogramma.pro .

Ранее News.ru писал, что посетители Троекуровского кладбища, где была похоронена Юлия Началова, пожаловались на поклонников исполнительницы. По их словам, фанаты собираются на могиле знаменитости, выпивают, громко поют песни и ведут себя вызывающе.