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Интерпол может помочь САР отыскать украденные ценности

Город Алеппо в Сирии Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Город Алеппо в Сирии

общество [ версия для печати ]

Российское бюро Интерпола планирует оказать помощь сирийским коллегам в поиске похищенных культурных ценностей по всему миру по линии международной организации, сообщил начальник отдела РФ в организации Роман Гордиенко.

По его словам, Интерпол располагает специальными системами учёта похищенных раритетов, а госсекретариат в Лионе выступает в качестве администратора этой базы данных.

«У РФ есть опыт идентификации и обнаружения похищенных культурных ценностей с использованием этих инструментов Интерпола, поэтому сирийцам мы точно так же готовы этот опыт передать», — отметил он.

Гордиенко пояснил, что в первую очередь Сирии необходимо выявлять факт хищения и выставлять объекты в базу данных.

В свою очередь, заместитель начальника Российского бюро Интерпола Валерий Калачев подчеркнул, что специалисты из РФ могут «направить» сирийских коллег и подсказать, как происходит маркировка, описание и учёт, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что китайские компании обсуждают с правительством Сирии условия контрактов и сделок послевоенного восстановления страны. По словам посла САР в Китае Имада Мустафы, ряд компаний уже работает на территории Сирии, однако «их значительно меньше, чем хотелось бы». Но он подчеркнул, что это хорошее начало, а представители Китая «более чем желанны».


#сирия #россия #похищение #культура #интерпол
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