https://static.news.ru/photo/a0ad2b36-9d63-11e9-bc94-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пользователи соцсетей иронично отозвались о словах вице-премьера правительства Татьяны Голиковой о сокращении численности населения России.

По их мнению, такие показатели связаны с проводимой властями политикой или с неправильной методикой подсчёта.

При этом пользователь по имени Анастасия отметила, что недавно Голикова сообщала об увеличении продолжительности жизни.

От «макарошек» прироста населения ждать не приходится, особенно когда «государство ничего не должно», а только грозится показать как «права качать», — считает Svetlana‏.

Юзер с ником Миша в свою очередь заявил, что власти просто ошиблись при подсчётах: «Сейчас посчитают правильно, и будет прирост».

Некоторые пользователи подчеркнули, что есть конкретные причины для пессимизма — очень низкие зарплаты, а также вымирание сёл и мелких городов, передаёт URA.RU .

Как писал News.ru, ранее Голикова заявила, что население РФ снижается катастрофическими темпами. По её словам, ключевыми национальными целями для участников совещания с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный» являются естественный прирост населения и продолжительность жизни