Интернет посмеялся над фото Владимира Соловьёва

https://news.ru/storage/news/fd4d6c0273945a3d2e3955f83e573ea5/028f5d99-2ada-44f1-a292-260a0842ac5e_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Владимир Соловьев

Пользователи интернета посмеялись над фотографией телеведущего Владимира Соловьёва после занятий спортом. Снимок журналист разместил в социальной сети Twitter.

Многие комментаторы с иронией и даже с сарказмом отреагировали на подпись к фото «Зарядился перед работой».

«А где вы работаете?» — спросил, видимо, не слышавший никогда об авторе владелец аккаунта с ником «Гриша».

А где вы работаете? — Гриша (@qwerty12021) 20 января 2019 г.

Среди более чем 120 сообщений есть и «жёсткие».

«Заряжайся, друг, для очередного вешания лапши на уши "рассеянам"… Всё зачтётся, сам понимаешь…» — написал юзер под именем «Констатация фактов».

Заряжайся, друг, для очередного вешания лапши на уши "рассеянам"... Всё зачтется, сам понимаешь... — @Констатация фактов (@tom4ik62) 20 января 2019 г.

Один из, судя по всему, ненавистников Соловьёва пожелал оппоненту оказаться в тюрьме.

«Правильно делаешь, что за здоровьем следишь. В тюрьме оно тебе пригодится», — написал Борис Бритва.

Правильно делаешь что за здоровьем следишь. В тюрьме оно тебе пригодится. — Борис Бритва (@bbritva483) 20 января 2019 г.

Ранее News.ru публиковал мнение Владимира Соловьёва по поводу обращения официального представителя МИД России Марии Захаровой к главе правления «Роснано» Анатолию Чубайсу. Топ-менеджер назвал РФ и её жителей «бедными или очень бедными». «Припечатала, так припечатала», — написал журналист у себя в блоге.