Интернет посмеялся над фото Владимира Соловьёва

Пользователи интернета посмеялись над фотографией телеведущего Владимира Соловьёва после занятий спортом. Снимок журналист разместил в социальной сети Twitter.
Зарядился перед работой pic.twitter.com/UTAdAhBVPT— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 20 января 2019 г.
Многие комментаторы с иронией и даже с сарказмом отреагировали на подпись к фото «Зарядился перед работой».
«А где вы работаете?» — спросил, видимо, не слышавший никогда об авторе владелец аккаунта с ником «Гриша».
А где вы работаете?— Гриша (@qwerty12021) 20 января 2019 г.
Среди более чем 120 сообщений есть и «жёсткие».
«Заряжайся, друг, для очередного вешания лапши на уши "рассеянам"… Всё зачтётся, сам понимаешь…» — написал юзер под именем «Констатация фактов».
Заряжайся, друг, для очередного вешания лапши на уши "рассеянам"... Всё зачтется, сам понимаешь...— @Констатация фактов (@tom4ik62) 20 января 2019 г.
Один из, судя по всему, ненавистников Соловьёва пожелал оппоненту оказаться в тюрьме.
«Правильно делаешь, что за здоровьем следишь. В тюрьме оно тебе пригодится», — написал Борис Бритва.
Правильно делаешь что за здоровьем следишь. В тюрьме оно тебе пригодится.— Борис Бритва (@bbritva483) 20 января 2019 г.
Ранее News.ru публиковал мнение Владимира Соловьёва по поводу обращения официального представителя МИД России Марии Захаровой к главе правления «Роснано» Анатолию Чубайсу. Топ-менеджер назвал РФ и её жителей «бедными или очень бедными». «Припечатала, так припечатала», — написал журналист у себя в блоге.