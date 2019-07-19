https://static.news.ru/photo/caf3ae4a-ab07-11e9-8e1a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Около 50 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) помогают людям во время закрытия семи станций Филёвской линии метро в Москве.

Инспекторы работают с 20 по 21 июля на станциях «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк», «Пионерская» и «Кунцевская».

Работники помогают построить оптимальный маршрут, найти остановки компенсационных автобусов, разъясняют порядок работы общественного транспорта во время закрытия участка от «Киевской» до «Кунцевской», — говорится в сообщении на сайте метрополитена.

Закрытие необходимо для реконструкции наземного участка Филёвской линии, в том числе для проведения большого объёма работ на путевой инфраструктуре и в технических помещениях станций. В обычном режиме линия заработает утром 22 июля.

Ранее News.ru сообщал, что движение поездов на южном отрезке Сокольнической линии метро в Москве открыто досрочно. Оно было ограничено с 13 июля на время проходки тоннелей в рамках строительства Большой кольцевой линии. В течение нескольких дней в этой части столицы курсировали компенсационные автобусы маршрутов КМ1 и КМ2. Они перевезли более 1,5 млн пассажиров.