https://static.news.ru/photo/4e8086dc-9985-11e9-9486-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край стали самыми интересующими иностранцев направлениями весной 2019 года. Таковы данные исследования картографического сервиса Maps.me. Рейтинг основан на количестве иностранных пользователей, загружавших карты регионов РФ в Maps.me с 1 марта по 31 мая 2019 года.

Как и зимой, весной туристов из зарубежья больше всего привлекали Москва и Санкт-Петербург (в рамках исследования объединены с Московской и Ленинградской областями), а также Краснодарский край, Республика Адыгея и Ростовская область, – цитирует сообщение РИА Новости .

Туристы проявляли интерес к Свердловской области и Республике Татарстан. На нижних строчках рейтинга оказались Смоленская и Воронежская области, а также Башкирия.

Как отметили эксперты, из десятки популярных выпала Челябинская область. В двадцатке наряду с ней оказались Ставропольский край, Тульская и Псковская области, а также Калининградская, Владимирская, Самарская, Тверская, Нижегородская и Новосибирская области.

Ранее News.ru писал, что в Крыму с начала 2019 года отдохнули более 100 тысяч иностранных туристов. Среди них были граждане США и Евросоюза.