https://static.news.ru/photo/a13926ba-b52b-11e9-92d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Несогласованные протесты, прошедшие в Москве 27 июля текущего года, организовывали не без иностранного вмешательства, считает председатель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

По его словам, «соответствующие кадры» прошли подготовку за границей, тема выборов в Мосгордуму использовалась специально, а также в минувших акциях свои интересы преследовали «зарубежные спонсоры». Чиновник добавил, что у него есть информация об участии в событиях 27 июля иностранных граждан, пишет ТАСС . Однако не все протестовавшие действовали по чьим-то указаниям, но их «вели, подзадоривали, этим пользовались».

То, что произошло 27 июля, полностью укладывается в эту схему, максимальный акцент в информационных потоках был в этот день именно в глобальных СМИ, которые контролируется западными оппонентами, — резюмировал сенатор.

27 июля в центре столицы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Большинству из них отказали в регистрации на предстоящие выборы. Официальная причина — большое количество недействительных подписей, собранных в поддержку кандидатов. Сотрудники ГУ СКР по Москве продолжают поиски организаторов массовых беспорядков.

Как писал News.ru, ранее глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков сообщил, что Следственный комитет соединил в одно производство дела о массовых беспорядках и насилии в отношении полиции.

До этого стало известно, что сотрудники столичного главка СК продолжают поиски организаторов беспорядков в центре Москвы 27 июля. Их личности пока не установлены.