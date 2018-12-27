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Иностранцев с Fan ID попросили покинуть Россию

Александр Авилов/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

МВД России напомнило иностранцам, въехавшим в страну по Fan ID, что срок его действия истекает 31 декабря. Если туристы не покинут РФ, то их будут высылать принудительно.

«Лица, не покинувшие территорию РФ в указанный срок, будут являться нарушителями миграционного законодательства, что повлечет за собой привлечение их к административной ответственности. В том числе может быть назначено наказание в виде выдворения», — рассказали в пресс-центре МВД России.

Закон, разрешающий обладателям паспортов болельщиков (Fan ID) посещать Россию без оформления виз до конца года, 3 августа подписал президент Владимир Путин.

Ранее News.ru сообщал о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет применить систему идентификации болельщиков (Fan ID) на чемпионате Европы — 2020.


#чемпионатмирапофутболувРоссии #FanID #туризм
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