Иностранцев с Fan ID попросили покинуть Россию

МВД России напомнило иностранцам, въехавшим в страну по Fan ID, что срок его действия истекает 31 декабря. Если туристы не покинут РФ, то их будут высылать принудительно.
«Лица, не покинувшие территорию РФ в указанный срок, будут являться нарушителями миграционного законодательства, что повлечет за собой привлечение их к административной ответственности. В том числе может быть назначено наказание в виде выдворения», — рассказали в пресс-центре МВД России.
Закон, разрешающий обладателям паспортов болельщиков (Fan ID) посещать Россию без оформления виз до конца года, 3 августа подписал президент Владимир Путин.
Ранее News.ru сообщал о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет применить систему идентификации болельщиков (Fan ID) на чемпионате Европы — 2020.