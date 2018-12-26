Иностранцам запретят быть таксистами в России

https://news.ru/storage/news/983fc51c8c4af7504e82bbda17465cfc/044f9c31-d823-48fd-8fef-0b20907390c5_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутаты Госдумы доработают законопроект о легковом такси в следующем году. Новые поправки ужесточат требования к водителям.

«Иностранным водителям без российского гражданства будет запрещено работать на легковом такси», — приводит «Интерфакс» слова председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева.

По мнению Москвичева, на других видах транспорта можно допустить к работе иностранцев, так как там «более жесткий контроль к водителям».

Ранее News.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге ночью на станцию автозаправки приехала машина такси и остановилась на парковке. Водитель и пассажирка вышли из салона, первый пошёл в туалет. После возвращения шофёр стал очень весёлым.