Иностранцам запретят быть таксистами в России

Депутаты Госдумы доработают законопроект о легковом такси в следующем году. Новые поправки ужесточат требования к водителям.
«Иностранным водителям без российского гражданства будет запрещено работать на легковом такси», — приводит «Интерфакс» слова председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева.
По мнению Москвичева, на других видах транспорта можно допустить к работе иностранцев, так как там «более жесткий контроль к водителям».
Ранее News.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге ночью на станцию автозаправки приехала машина такси и остановилась на парковке. Водитель и пассажирка вышли из салона, первый пошёл в туалет. После возвращения шофёр стал очень весёлым.