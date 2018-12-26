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Иностранцам запретят быть таксистами в России

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Депутаты Госдумы доработают законопроект о легковом такси в следующем году. Новые поправки ужесточат требования к водителям.

«Иностранным водителям без российского гражданства будет запрещено работать на легковом такси», — приводит «Интерфакс» слова председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева.

По мнению Москвичева, на других видах транспорта можно допустить к работе иностранцев, так как там «более жесткий контроль к водителям».

Ранее News.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге ночью на станцию автозаправки приехала машина такси и остановилась на парковке. Водитель и пассажирка вышли из салона, первый пошёл в туалет. После возвращения шофёр стал очень весёлым.


#законопроекты #такси #иностранцы
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