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Актриса Инна Чурикова всё ещё остается в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Её состояние по-прежнему тяжелое.

Состояние у нее тяжелое, она сейчас лежит в отделении острых эндотоксикозов, температура вечером была вчера 36,2, утром — 36.6, — рассказали РИА Новости в больнице.

Ранее сообщалось, что Чурикову выписали из больницы. Она сама написала об этом в Facebook.

18 июля стало известно, что Инна Чурикова почувствовала недомогание в театре «Русская песня», где она играла в постановке «Старая дева». После этого её отправили в НИИ имени Склифосовского, в отделение реанимации. Состояние актрисы оценивалось как тяжёлое.

Как рассказала зрительница спектакля «Старая дева» Анна Дашутина, сидевшая в первом ряду, актриса упала в самом конце постановки, писал News.ru.