https://static.news.ru/photo/d78b68d4-9408-11e9-927d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Законопроект об уголовной ответственности за врачебные ошибки исчез с сайта проектов нормативных правовых актов. Он был подготовлен Следственным комитетом и размещён на интернет-портале днём ранее.

При попытке открыть документ по ссылке отображается надпись «Проект удалён» и код внутренней ошибки сервера 500. Фактически это может означать и проблемы с оборудованием, а не преднамеренное удаление документа администратором.

Как писал News.ru, о необходимости внести поправки в Уголовный кодекс и ввести уголовную ответственность за ненадлежащее оказание медицинской помощи, если это привело к смерти пациента, в СК заявили в апреле. Тогда было предложено ввести тюремное наказание для виновных в ненадлежащей работе и для тех, кто способствовал сокрытию такой информации.