Законопроект об уголовной ответственности за врачебные ошибки исчез с сайта проектов нормативных правовых актов. Он был подготовлен Следственным комитетом и размещён на интернет-портале днём ранее.
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Как писал News.ru, о необходимости внести поправки в Уголовный кодекс и ввести уголовную ответственность за ненадлежащее оказание медицинской помощи, если это привело к смерти пациента, в СК заявили в апреле. Тогда было предложено ввести тюремное наказание для виновных в ненадлежащей работе и для тех, кто способствовал сокрытию такой информации.