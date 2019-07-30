https://static.news.ru/photo/20bb7f8e-b36d-11e9-ba4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская Госавтоинспекция на своём сайте запустила в тестовом режиме раздел, содержащий информацию о местах размещения камер видеонаблюдения на дорогах, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Проект создан для более широкого информирования автолюбителей, а также для помощи разработчикам навигаторов, говорится на официальном портале ГИБДД.

В связи с тем, что ГУОБДД МВД России на постоянной основе проводится анализ состояния дорожно-транспортного травматизма и вносятся предложения о размещении комплексов автоматической фотовидеофиксации в очагах аварийности на дорогах страны, указанный раздел будет регулярно наполняться актуальной информацией, — объяснила Волк.

Чтобы узнать, где находятся устройства фото- и видеофиксации, необходимо перейти с главной страницы сайта в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах» и выбрать на интерактивной карте нужный регион.

Ранее News.ru сообщал, что выезд на встречную полосу движения оказался одной из главных причин гибели людей на российских дорогах, сообщили в ГИБДД. По мнению ведомства, эту проблему можно решить с помощью разделения потоков транспорта.