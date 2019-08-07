https://static.news.ru/photo/bd60ffe0-b916-11e9-adfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Работник службы клининга, оператор кол-центра, делопроизводитель — и это только начало списка тех профессий, которые привлекают студентов и школьников на длинных летних каникулах.

Летом поток желающих найти временную подработку вырастает в разы. Также в этот период работодатели предпочитают взять в штат перспективного студента на место ушедшего в отпуск сотрудника.

По данным специалистов из интерактивного портала «Моя карьера», учащиеся выбирают себе подработку исходя из нескольких факторов, таких как совмещение учёбы с работой и лояльное начальство. К числу самых востребованных профессий также относятся официант, продавец-консультант, курьер, промоутер, администратор в офис, делопроизводитель.

Чаще всего различные компании нанимают сотрудника без опыта работы на должность курьера.

Ранее News.ru писал, что россияне при устройстве на работу готовы жертвовать соцпакетом в пользу более высокой зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).